Striscia la Notizia, scoop su Maurizio Corona fatto fuori da CartaBianca: "Ecco perché Franco Di Mare lo tiene lontano"

Il caso è lungo e appassionante. Si parla della "cacciata" di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Fuori ormai da settimane, dopo lo scontro con la conduttrice apostrofata come "gallina". E pensare che la Berlinguer vorrebbe reintegrarlo, e lo ha detto chiaro e tondo. Dunque, perché non torna? Della vicenda si è occupata anche Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 22 ottobre. E il tg satirico di Antonio Ricci conferma l'ultima versione trapelata circa l'estromissione dello scrittore e alpinista: non sarebbe stato il cda Rai a opporsi al reintegro, quanto Franco Di Mare, direttore di Rai 3. "Proviamo a capire perché", aggiunge Striscia. E nel servizio, infatti, vengono avanzate ipotesi sulla decisione di Di Mare su Corona...

Striscia, Di Mare fa fuori Corona? Il servizio

