Striscia La Notizia, tapiro per Mauro Corona e frecciatina a Franco Di Mare: "Chiarisci questo tuo cambiamento di marcia nei miei confronti"

23 ottobre 2020 a

a

a

Mauro Corona escluso da Cartabianca. Lo scrittore non si è più presentato negli studi di Rai 3 dopo la litigata con la conduttrice Bianca Berlinguer. Eppure secondo alcuni retroscena di Dagospia l'alpinista sarebbe stato allontanato dal direttore di rete, Franco Di Mare. Ed ecco che allora Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5, ha raggiunto Corona con un Tapiro d'Oro. "Franky Di Mare - ha esordito davanti alle telecamere - non ho niente da dire sul fatto che non mi vuoi più. Vorrei però capire perché non me l’hai detto prima, invece di continuare a mandarmi messaggi di amicizia e chiamarmi il tuo “fratello della montagna”. Almeno chiarisci questo tuo cambiamento di marcia nei miei confronti. In ogni caso, sappi che io non mi impicco, se non vengo più lì”. Una chiara e mirata frecciatina quella dello scrittore che si è più volte scusato con la Berlinguer dopo averle dato della "gallina".

"Gallina" indigesta, voci dalla Rai: Mauro Corona punito ancora (nonostante l'appello della Berlinguer. Un caso a Viale Mazzini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.