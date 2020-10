CartaBianca, bomba di Dagospia: "Ecco chi non vuole che Mauro Corona torni". Il nome: "Forse rosica ancora perché quel giorno..."

21 ottobre 2020 a

a

a

A risolvere il giallo ci pensa Dagospia, che svela come dietro al veto circa il ritorno di Mauro Corona da Bianca Berlinguer a CartaBianca in onda il martedì sera su Rai 3 non ci sarebbe il cda di Viale Mazzini, ma il direttore della terza rete in persona, Franco Di Mare. La stessa conduttrice, nei giorni scorsi aveva precisato che l'assenza dello scrittore che, in diretta tv qualche tempo l'aveva chiamata "gallina", non era dipeso da lei. Anzi la giornalista aveva anche fatto sapere di aver perdonato lo scrittore. È lo stesso Dagospia a svelare il motivo della assenza dai teleschermi di Corona voluta dal direttore Di Mare: "Magari ancora gli rode la sconfitta al premio Bancarella del 2011 quando il libro dell’alpinista, La fine del mondo storto, superò di gran lunga Non chiedere perché del giornalista, arrivato secondo", commenta malisizosissimo Dago.

"Ecco chi non vuole far tornare Corona dalla Berlinguer": si mette male, una pesantissima voce dai vertici Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.