Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano contro Selvaggia Lucarelli: "Fai pace con te stessa. Sei vittima del tuo nome?"

Vittoria Schisano non ha ancora superato la lite con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Ne ha parlato, infatti, ai microfoni di Radio LatteMiele e non le ha mandate a dire. Il duro botta e risposta nel programma su Rai 1 di Milly Carlucci è nato dalla giudice, che si era detta annoiata perché la concorrente tirava in ballo sempre il suo passato. La discussione tra le due è andata avanti finché la Schisano non è arrivata a piangere in diretta.

"Selvaggia è un po’ contorta perché a me dice di non parlare del passato e di ballare, mentre agli altri concorrenti che ballano e non hanno nulla da raccontare dice 'ma noi non ti conosciamo, facci capire chi sei'", ha detto l'attrice al giornalista radiofonico Carlo Mondonico. Due pesi e due misure, quindi, secondo l'ex ballerina. "Forse Selvaggia dovrebbe fare pace con se stessa - ha continuato la Schisano -. Ma sai… una che si chiama Selvaggia è un po’ difficile che faccia pace perché forse è vittima del suo nome". Infine un appello rivolto proprio alla giudice della trasmissione: "Vorrei dire a Selvaggia che a Ballando con le stelle non siamo a casa sua e non siamo nel suo salotto. Io non sto parlando a lei ma a 5 milioni di telespettatori e se tra queste persone ce ne fosse anche una sola che ha voglia di ascoltarmi io continuo a parlare". Mondonico poi le ha chiesto se immagina di riappacificarsi con la Lucarelli: "Se Selvaggia ti invitasse a cena per fare una chiacchierata, accetteresti?", categorica la risposta: "Ma no! Anche perché probabilmente si annoierebbe, lo ha già detto".

