Propaganda Live, Daniele De Rossi sul ct Roberto Mancini: “Spinge forte il negazionismo, di chi mi fido”

Daniele De Rossi è stato ospite a Propaganda Live, il programma del venerdì sera di La7 condotto da Diego Bianchi. Quest’ultimo ha affrontato con l’ex centrocampista della Roma il caso di Roberto Mancini, che ha scatenato una bufera per aver rilanciato sui social un disegno di paziente Covid che trasmette il seguente messaggio: “Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando il tg”. Ovviamente il commissario tecnico dell’Italia si è scusato, dicendo che non voleva mancare di rispetto ai malati e alle vittime ma voleva soltanto sdrammatizzare. “Io lo conosco personalmente - ha dichiarato De Rossi - è scivolato su una buccia di banana, però ho letto richieste di dimissioni e visto un polverone mediatico che è un po’ eccessivo. Il messaggio forse era abbastanza pesante perché il fronte del negazionismo spinge parecchio in questo periodo”. A questo punto il conduttore di Propaganda Live gli ha chiesto che rapporto ha con questa corrente di pensiero: “Io sono dalla parte opposta, non ho competenze, non ho studiato, non sono un virologo e quindi tendo a fidarmi di chi lo ha fatto per tanti anni e che spero abbia a cuore la nostra salute. Però il problema è che tanti virologi hanno detto tante cose diverse, questo un po’ destabilizza tutti quanti - ha chiosato De Rossi - e porta a questo clima di incertezza”.

