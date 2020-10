Non è l'Arena, Luigi De Magistris da Giletti mentre Napoli si ribella al lockdown: "Doppio segmento"

24 ottobre 2020 a

a

a

Già ha fatto storia la polemica tra Lucia Annunziata e Luigi De Magistris sugli scontri di Napoli. "Non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?". La domanda della giornalista al sindaco di Napoli dagli studi del programma di Rai 3 Titolo Quinto. Il primo cittadino partenopeo era in diretta tv durante gli scontri di venerdì sera a Napoli, dove centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro le misure restrittive volute dal governatore campano Vincenzo De Luca.

"Non può fare il magistrato. Nel suo ufficio...". Palamara massacrato, come gode Salvini: la rivelazione di De Magistris

Non contento delle polemiche scoppiate nei suoi confronti anche per la risposta sorprendente data alla Annunziata ("Sì adesso vado. Posso pure andare, ma non è che posso andare dentro allo scontro in questo momento") De Magistris domani sera sarà ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti in diretta alle 20.30 su La7. Le telecamere del programma racconteranno con filmati e immagini esclusive la guerriglia urbana avvenuta a Napoli contro le misure anti-Covid. E tra gli ospiti, ovviamente, anche Luigi De Magistris. Il quale rimarrà in studio anche quando non si parlerà di Napoli. L'ufficio stampa di Non è l'Arena fa sapere che il sindaco resterà a discutere anche della vicenda Basentini-Di Matteo sulla guida del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.