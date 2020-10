Tu si que vales, rissa tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi: "Togliti dai cog***"

25 ottobre 2020 a

Il trapezista messicano stupisce tutti a Tu si que vales e fa litigare Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Il siparietto, tra il serio e il faceto, è andato in scena quando dopo l'esibizione del concorrente, in equilibrio precario su una sedia, sulle ginocchia e poi appeso ai proiettori sul soffitto dello studio, Mammucari decide di emularlo con una buona dose cdi coraggio. "Ora tolgo questa mano", annuncia Teo, impegnato nell'acrobazia. E Zerbi lo fulmina: "E togliti dai cog***i". "Sembri un merlo sul trespolo - ha infierito Gerry Scotti -. Ma perché ti sei messo in questa condizione?". Anche Maria De Filippi se la ride per l'intrepido collega di giuria: "Si butta in queste cose e poi ha paura". Ovviamente, Mammucari non è riuscito a restare in equilibrio.

