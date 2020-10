Ballando con le stelle, rissa in diretta tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto. "Guardami", e tocca il petto. La Carlucci li separa

25 ottobre 2020 a

a

a

"Guarda me, non il telefonino". Gilles Rocca affronta a muso duro il giudice Guillermo Mariotto, avvicinandosi e arrivando quasi al contatto fisico. A Ballando con le stelle va in onda una scena surreale che lascia di sasso Milly Carlucci, costretta a intervenire per placare gli animi del concorrente.

“Vestita di Covid”. Prego? A Ballando con le stelle volano stracci in giuria: Milly Carlucci costretta a intervenire

L'attore aveva concluso la sua esibizione, un tango appassionato in coppia con l'insegnante Lucrezia Lando. Dopo un entusiasta Ivan Zazzaroni, Mariotto ha stroncato Rocca che ha reagito stizzito: "Guardami. non guardare il telefono, non stai dedicando il tempo che dovresti perché ti distrai". "Non ti posso toccare, ma senti qui", ha detto Rocca indicando il petto. "Non puoi farlo", ha replicato spiazzato Mariotto prima che la Carlucci li richiamasse all'ordine. "Sono molto fumantino e guerrafondaio, ma in questo periodo non posso arrabbiarmi per niente", si è "scusato" il concorrente. "Il patto che noi facciamo con gli italiani è di essere leggeri - ha spiegato la Carlucci -. Non ci dobbiamo vergognare, per fortuna ci pensano i tg a dare il senso di quello che stiamo vivendo realmente. Noi giochiamo per fortuna".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.