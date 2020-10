Antonella Clerici con Paolo Conticini a È sempre mezzogiorno: "Faccio gli scongiuri", doccia gelata in diretta

26 ottobre 2020 a

a

a

"Faccio gli scongiuri". Paolo Conticini, in collegamento con Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, accoglie con un sorriso scaramantico la presentazione della padrona di casa, che al cooking show di Raiuno lo accoglie come "il favorito per la vittoria finale a Ballando con le stelle", L'attore, che si esibisce in coppia con la maestra-partner Veera Kinnunen, svicola simpaticamente: "Sono tutti forti con un loro carattere, una loro personalità, è una edizione curiosa dove tutte le coppie sono favorite".

"Sei un'esperta". Siamo impazziti? Isoardi e Todaro, tsunami erotico. In diretta, la battuta umiliante vm 18 anni | Video

Per il momento, però. Conticini e Veera sono in testa alla classifica e sabato prossimo, preannuncia, la coppia si esibirà in una danza "molto allegra". Restando in tema di cibo, vista l'ora e il contesto, Conticini scherza: "Tutti dimagriscono a Ballando con le stelle e io sono l’unico ad essere ingrassato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.