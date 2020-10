Grande Fratello Vip, il gesto di Elisabetta Gregoraci che scatena il caos: prende la mano di Pretelli, e poi...

26 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - le cose sembrano mettersi sempre peggio per Elisabetta Gregoraci, che è a rischio eliminazione ma soprattutto è molto criticata dai telespettatori per il modo poco limpido in cui sta portando avanti il rapporto con Pierpaolo Pretelli. Che l’ex moglie di Flavio Briatore abbia una situazione complicata all’esterno della casa è ormai chiaro a tutti, ma allora cosa sta facendo con l’ex velino? Quali sono le sue reali intenzioni? Di sicuro Alfonso Signorini parlerà ancora di loro, anche perché nelle ultime ore è esploso un vero e proprio caso: la Gregoraci ha comunicato in codice più volte con Pretelli, che un giorno si è anche stizzito per non aver capito il messaggio. L’altro giorno Elisabetta ha preso la mano di Pierpaolo e ha iniziato a scrivere con le dita: che cosa gli avrà detto? Stavolta Pretelli sembra aver compreso, ma gli spettatori no: per questo è partita la rivolta sui social, dato che non è la prima volta che la Gregoraci viola il regolamento eludendo telecamere e soprattutto microfoni.

