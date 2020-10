Massimo Giletti al Maurizio Costanzo Show, mai visto prima: in ginocchio davanti a Virginia Raggi, beccato così

26 ottobre 2020 a

Massimo Giletti come non lo abbiamo mai visto. Il conduttore di Non è l'Arena, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha dato il meglio di sè. Le anticipazioni del programma condotto da Maurizio Costanzo e in onda nella seconda serata di Canale 5 riferiscono di una serenata che Giletti ha cantato per Virginia Raggi. Il conduttore di La7 si è piegato, in ginocchio davanti alla sindaca grillina intonando "Roma nun fa la stupida stasera". Stupito anche il padrone di casa che di fronte alla scena non ha potuto fare a meno di farsi una risata.

Manca poco infatti alle amministrative per contendersi il Campidoglio: la Raggi ha chiesto ai cittadini di essere votata per il bis, ma questa volta - si diceva - potrebbe vedersela proprio con Giletti. Il quale però dopo le iniziali aperture ha smentito di voler correre per Roma. E, insomma, può concedersi una serenata al sindaco grillino uscente.

