GF Vip, "un concorrente con sospetto coronavirus". Signorini, la bomba a inizio trasmissione: salta tutto

Colpo di scena in diretta al Grande Fratello Vip: salta l'ingresso di tre nuovi concorrenti a causa della sospetta positività al coronavirus di uno dei tre. Ad annunciarlo in studio Alfonso Signorini. Per Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, dunque, ingresso rimandato a data da destinarsi.



"Pochi minuti prima di iniziare la trasmissione abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei nostri tre vip che sarebbe dovuto entrare nella Casa… - ha spiegato il presentatore - Ora tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni per salvaguardare la loro sicurezza, ma anche per la sicurezza di chi sta nella Casa…". "Ovviamente - ha concluso Signorini - i loro ingressi stasera non ci saranno, nella speranza che il tutto possa risolversi al più presto".

