È sempre mezzogiorno, Eleonora Daniele si collega con Antonella Clerici: "Devi insegnarmi le canzoncine"

Francesco Fredella 27 ottobre 2020

Mamma da poco. Sempre in prima linea. Per Eleonora Daniele sono giorni pieni. Subito dopo Storie italiane si collega con Antonella Clerici e le chiede consigli sulle canzoni per i bambini, visto che a maggio è nata Carlotta. "Mi devi insegnare un po’ di canzoni, sto imparando quella del moscerino e poi Coccodrillo", scherza la giornalista veneta a E' sempre mezzogiorno. Ed è subito un gusto siparietto tra le due donne amatissime della Rai. “Sei più bella”, dice la Clerici. “Sono felice”, risponde Eleonora. E poi Antonella dedica un dolce alla piccola Carlotta, che è entrata nel cuore di tutti appena Eleonora annunciò di essere incinta. Sia per la Daniele, sia per la Clerici è un momento d’oro: gli ascolti sorridono e lo share sale sempre più su.

