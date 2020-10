Grande Fratello Vip, Francesco Oppini in lacrime: "Se Zorzi si aspettava altro, io non posso farlo"

27 ottobre 2020 a

“Se si aspettava altro io non posso farlo. Gli sono vicino, ma non è colpa mia se ha altre aspettative su di me”. Così Francesco Oppini su Tommaso Zorzi, entrambi sono in gara al Grande Fratello Vip. Oppini poi ha anche parlato di Stefania Orlando, che credeva fosse un’amica sincera e di Guenda Goria, che considera un po’ troppo rigida. Dopo queste esternazioniOppini è scoppiato a piangere perché non capisce come possano considerarlo uno stratega. A fargli coraggio ci ha pensato Patrizia De Blanck: “Preparati a soffrire".

Lo stesso Tommaso Zorzi ha espresso dei dubbi su Oppini: “A me ha detto di avermi scelto perché sono quello a cui vuole più bene, ma ad altri ha detto altre cose. Per me era un punto di riferimento. Se davvero mi vuole bene ha uno strano modo di dimostrarlo”. Insomma al reality di Canale 5 è tutti contro tutti.

