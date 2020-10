Striscia la Notizia, video-sfottò (anche) di Alberto Zangrillo: "Luminari della tv", roba mai vista

27 ottobre 2020 a

a

a

Striscia la Notizia ha deciso di occuparsi dei virologi, degli infettivologi e di tutti i vari medici che stanno imperversando in televisione ormai da mesi. Ovviamente il tg satirico di Antonio Ricci - che va in onda su Canale 5 - ha scelto di farlo alla sua maniera: con grande ironia, allestendo per l’occasione “i virologi della Rimbamband”, ovvero un arrangiamento di Nuntereggae più di Rino Gaetano in chiave emergenza coronavirus. E così il testo della canzone originaria è stato trasformato in uno sfottò ai “dottori, quelli del virus, siam luminari, andiamo in tv” e soprattutto ai “virologi, noi siamo il verbo, siamo onniscienti”. Dal video si colgono ovviamente a tutti quelli con maggiore risonanza mediatica: da Alberto Zangrillo a Matteo Bassetti, da Massimo Galli a Giulio Tarro. Un arrangiamento che non risparmia nessuno e che strappa un sorriso dato che sdrammatizza uno scontro che è diventato pesante.

"Conte ingaggia Rocco Siffredi, così quel metro...". Prego? Striscia, roba molto spinta per affondare il premier | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.