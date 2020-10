I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli sfregia la cuoca: "Ignorante". In studio si scatena il caos: che imbarazzo su Rai 1

28 ottobre 2020 a

a

a

Non c'è pace durante I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli e Samanta Togni. Qui, nella puntata del 28 ottobre, è andato in onda un botta e risposta al vetriolo tra il conduttore e Mary Segneri. Nello spazio dedicato alla cucina, Magalli ha rimproverato la Segneri: "Si chiama pampino, ignorante”, ha detto il conduttore in riferimento alla foglia di vite che l'ex concorrente del Grande Fratello ora ai fornelli continuava a chiamare tale. Ma la battutina non è passata inosservata, tanto che la stessa destinataria ha replicato con un lapidario: "Eh, ha studiato”.

Segregata in un pollaio e vicina alla morte, "tutto questo è terribile": la donna che sconvolge Magalli

Ma il battibecco non finisce qui. Poco dopo Magalli si è avvicinato alla postazione chiedendo dove si comprassero tutti questi ingredienti, soprattutto le foglie di vite. “Esiste in barattolo - ha risposto la Segneri -. Ma perché tu vai a fare la spesa, Giancarlo? Ma quando mai”. “Pare strano che avesse ragione”, ha tuonato lui, mentre lei ha chiuso con un: “E invece succede”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.