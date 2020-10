Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma confessa: "Sì, ho il coronavirus. Perché avevo smentito tutto"

28 ottobre 2020 a

a

a

"Sono io la concorrente del GfVip positiva al coronavirus", così Selvaggia Roma conferma dal suo profilo Instagram un'indiscrezione che circolava già da un po'. "Ho una carica virale molto bassa ma sono stata contagiata", ha continuato l'ex partecipante di Temptation Island. Sarebbe dovuta entrare nella casa lunedì 26 ottobre, ma il suo ingresso poi è saltato. Anche le altre due new entry, Stefano Bettarini e Giulia Salemi, sono state bloccate in via precauzionale: "Volevo tranquillizzare tutti, io sto bene e non sono stata a contatto con nessuno degli altri concorrenti. La mia entrata è stata rinviata e non annullata, ovviamente tamponi permettendo". Selvaggia si è poi scusata con l'Adnkronos, a cui invece aveva smentito la propria positività: "Sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista", ha aggiunto alla fine.

"L'obbligo, per tre anni". Elisabetta Gregoraci, contratto matrimoniale con Briatore: la bomba atomica di Signorini, per lei si mette malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.