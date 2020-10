Rai, la clamorosa rivincita di Pierluigi Diaco: quella voce ai piani altissimi di Viale Mazzini

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

Pierluigi Diaco torna in tv. E l’indiscrezione, in questi ultimi giorni, sta circolando negli ambienti vicini a viale Mazzini. Infatti, lo storico giornalista e conduttore di RTL102.5 sembrerebbe vicinissimo al ritorno in Rai. Precisamente, stando a quello che i rumors raccontano, su Rai 2 dopo la brillante prova superata con Io e te (il programma che ha tenuto compagnia al pubblico su Rai1 per due stagioni). Ben 65 puntate dell’edizione estiva, che si aggiungono alle 59 nell’estate 2019, 17 nelle versione del sabato sera: un totale di 141 puntate. Tutte, sempre, con l’asticella dello share che ha superato ogni previsione. Diaco, infatti, anche nei momenti più difficili ha segnato gol con 11-12% di share, posizionandosi tra i 5-6 programmi più seguiti di Rai1. Pigi, come gli amici più stretti lo chiamano, ha lasciato il segno.

