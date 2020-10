È sempre mezzogiorno, il drammatico sfogo di Alberto Matano: "Siamo rimasti in pochi". Coronavirus, il momento più duro

29 ottobre 2020 a

a

a

“Siamo rimasti in pochi, sono tutti in smart working”. Così Alberto Matano si è sfogato con Antonella Clerici durante la diretta su RaiUno di È sempre mezzogiorno, che ora più che mai ha la “missione” di regalare momenti di leggerezza. L’emergenza coronavirus è arrivata anche negli studi di Viale Mazzini, ma finché si può si va avanti sempre nel rispetto delle norme anti contagio. “Mi manca tutto, mi mancano i miei genitori”, ha confessato il conduttore de La Vita in Diretta, che ha comunque reso omaggio alla padrona di casa: “Meno male che ci sei tu che ci porti il sorriso”. Una cosa non da poco, soprattutto in una giornata caratterizzata non solo dalla paura per il Covid che è tornata tristemente ad accompagnarci da qualche settimana, ma anche dai brutali attentati in Francia.

"Me l'ha detto lui, sei sempre molto calda". Prego? Paolo Bonolis, battuta da censura su Antonella Clerici: gelo su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.