Ballando con le stelle, le lacrime di Alessandra Mussolini e il crollo di Milly Carlucci: straziante, il pensiero va alla madre scomparsa

01 novembre 2020 a

a

a

Competizione, ma anche tanta commozione. A Ballando con le stelle - nella puntata in onda su Rai 1 in prima serata sabato 31 ottobre - Milly Carlucci crolla e si commuove. Rigorosamente in diretta. Tutto accade dopo il videomessaggio che arriva a sorpresa da parte di Maria Scicolone, madre di Alessandra Mussolini (che si esibisce con Maykel Fonts). “Figlia e primo grande amore”, dice la sorella di Sophia Loren. E la Duciona scoppia a piangere, si commuove. E così anche Milly Carlucci non riesce a trattenere le lacrime. Il pensiero va alla sua mamma, scomparsa qualche tempo fa. “Ognuna si commuove per la propria madre”, dice la conduttrice. La Mussolini sta dimostrando di avere grande talento e auto-ironia.

"Perché ero terrorizzato". Tullio Solenghi, una scomoda confessione sullo show della Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.