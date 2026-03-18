Domenica In, guai per Teo Mammucari: dopo il caos dell'ultima puntata...

Puntata movimentata, l’ultima di Domenica In. Nel giro di qualche mezz’oretta, Mara Venier passa dall’imbarazzo alle lacrime e la rabbia, pura. E tutto per “merito”, se così si può dire, di Teo Mammucari. Disturbatore, l’ex Iene, lo è sempre stato. La novità è che stavolta ha rotto le uova nel paniere del suo stesso programma. Partiamo dalla fine. La conduttrice di Rai 1 dedica gli ultimi minuti di diretta della puntata del 15 marzo a Marco, storico cameraman andato in pensione dopo 40 anni. «Tutti questi anni mi ha fatto i primi piani, questa è la sua ultima puntata - è il tributo della conduttrice, abbracciata al tecnico -. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto non solo per me, ma per questa azienda. Voglio dirti che mancherai tantissimo». La voce è incrinata. Prende il volto del cameraman tra le mani e sussurra: «Non ce l’ho fatta, non potevo non farlo». Quindi guarda la telecamera: «A nome di tutti eh, grazie!».

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La commozione regna in studio, ma all’improvviso ecco Mammucari, che zitto zitto sfodera un cartello bianco con su scritto: «Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima!», quasi impallando Mara e Marco e arrivando a coprire la faccia di Pino Strabioli. La Venier sta ancora parlando: «Questa è Domenica In, racconta musica, intrattenimento...». Poi se ne accorge, si interrompe e strappa il cartello con un sorriso tirato: «Tu sei un pirla perché non capisci i momenti». Quindi si avvia mano nella mano con Marco dietro le quinte, dove il microfono fa intercetta il suo sfogo: «Ma non si può...». La pazienza, evidentemente, era finita. A metà puntata, infatti, Teo era entrato a gamba tesa interrompendo in modo brusco l'intervista di Mara a Peppe Iodice, in studio per presentare il suo primo film.

Domenica In, la Venier insulta Mammucari: "Pirla". Cosa le sfugge dietro le quinte Dalle lacrime di commozione alla rabbia, pura. Finale di puntata di Domenica In assai movimentato, per Mara Venier. La c...