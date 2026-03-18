Gf Vip, il cachet di Alessandra Mussolini: cifre pazzesche

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. L'ex attrice ed europarlamentare non partecipa però gratis. A far discutere è un'indiscrezione che riguarda proprio il suo cachet. "Signori - scrive Davide Maggio -, la Mussolini per fare il GFVip ha preso 350.000 euro a prescindere dal numero di puntate nella casa". Una notizia che ha fatto il giro del web creando non poche polemiche. Eppure non è escluso che altri vip, anche in passato, abbiano ricevuto la stessa cifra.