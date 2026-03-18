Gf Vip, il cachet di Alessandra Mussolini: cifre pazzesche

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. L'ex attrice ed europarlamentare non partecipa però gratis. A far discutere è un'indiscrezione che riguarda proprio il suo cachet. "Signori - scrive Davide Maggio -, la Mussolini per fare il GFVip ha preso 350.000 euro a prescindere dal numero di puntate nella casa". Una notizia che ha fatto il giro del web creando non poche polemiche. Eppure non è escluso che altri vip, anche in passato, abbiano ricevuto la stessa cifra.
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D'altronde nel corso di tutti questi anni non si hanno mai avuto notizie precise su quanto percepiscano davvero i concorrenti. Si è parlato in passato di una base minima di 1.000 euro alla settimana, fino a salire - anche oltre i 10 mila euro, ma mai confermati, per Elisabetta Gregoraci - in base alla notorietà. Certo è che se la notizia sulla Mussolini dovesse essere confermata, si tratterebbe di uno dei compensi più alti mai circolati per un concorrente del programma.
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A maggior ragione se si considera che l'accordo è svincolato dalla permanenza effettiva nel reality. Cachet a parte, Alessandra Mussolini si sta già guadagnando la simpatia del pubblico. In queste ore non si fa che parlare su X dei suoi racconti sulla zia Sophia Loren.