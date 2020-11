Selvaggia Lucarelli contro Giovanni Toti tira in ballo Berlusconi: "Over-70? Ti ha creato e paga lo stipendio a tua moglie"

01 novembre 2020 a

Tiro al bersaglio contro Giovanni Toti, per l'infelice tweet con cui ha spiegato la ratio della proposta di limitare la circolazione degli over-70 nel nuovo dpcm contro il coronavirus, obiettivo evitare un lockdown. Il punto è che il governatore della Liguria ha definito gli over-70 "persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". Inutili le scuse di Toti, ribadite molte volte in pochi minuti: il massacro è iniziato. E a questo massacro prende parte anche Selvaggia Lucarelli, che tira in ballo Silvio Berlusconi, un over-70 appunto. "Uno dei tanti anziani che per te possono essere sacrificabili ha creato te professionalmente in Mediaset (e politicamente in Forza Italia) e ha creato l’azienda che paga lo stipendio a tua moglie, direttore di Videonews", ha scritto in un discutibile tweet.

Anche in questo caso, Toti ha risposto con garbo, ribadendo le scuse: "Cara Selavaggia, mi scuso con tutti coloro che si sono sentiti offesi dal mio tweet che non rappresenta il mio pensiero ma è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio che invece qui spiego bene e ci terrei che tutti leggessero, anche tu", ha cinguettato allegando il post su Facebook in cui si spiegava. Ma niente da fare. La Lucarelli ha nuovamente picchiato duro: "Va bene. Allora mettiamola così: non bisogna essere per forza produttivi neppure sui social. Se un concetto è articolato e non sta in un tweet, non si fa quel tweet. O si mette un link", ha concluso.

