Domenica In, Giorgio Panariello e la frase straziante sul fratello scomparso: "Se non avesse incontrato l'eroina..."

Un racconto duro. Tostissimo. Difficile e toccante. Si parla di Giorgio Panariello, che a Domenica In di Mara Venier, nella puntata del primo novembre in onda su Rai 1, nel corso di un'intervista ha parlato del suo ultimo libro, Sono mio fratello, dedicato al fratello morto nel 2011, quando fu trovato senza vita in mezzo alla strada. Panariello spiega che, in quel caso, la droga non c'entrava nulla: "È stato lasciato lì dai suoi amici ed è morto di ipotermia". Però, suo fratello, dei problemi con le sostanze li aveva avuti. E Panariello non li nega. Anzi, si spende in una frase che arriva dritta al cuore, da cui emerge tutto il suo dolore: "Se mio fratello non avesse incontrato l'eroina, sarebbe stato me", ha affermato. Parole coraggiose. E dolorose.

"Lasciato così dagli 'amici', come è morto mio fratello": lo straziante racconto di Giorgio Panariello da Mara Venier

