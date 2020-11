Luciana Littizzetto, a Che tempo che fa il fungo pene. Fabio Fazio, terrore e imbarazzo in diretta

02 novembre 2020 a

Sono "funghi amari" a Che tempo che fa. Nel suo classico spazio di "stranezze scovate sul web", Luciana Littizzetto regala a Fabio Fazio secondi di puro, imbarazzato terrore in diretta a Raitre. La regia manda in onda sul grande schermo immagini di funghi dalle forme decisamente "piccanti": "Sono veri, quello sulla sinistra si chiama phallus impudicus - sottolinea maliziosa la comica torinese, rivolgendosi a Fazio -. vuoi che te lo traduco? Questo rappresenta un po' come saremmo messi per l'autunno". Una foggia un programma, insomma.

Ma non c'è solo il fungo-pene, perché Lucianina mostra tutta contenta anche il fungo-Lato B: "Diciamo che chi lo trova è fortunato - chiosa sapida -. Non si possono mettere le mutande ai funghi... Esistono i funghi champignon ed esistono ora anche i funghi Chiappignon".

