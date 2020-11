Massimo Giletti e Alessandra Moretti, scontro tra ex a Non è l'Arena: "Sai com'è...". La frase sfuggita prima della pubblicità, si sente tutto

02 novembre 2020 a

a

a

Screzi da ex a Non è l'Arena. Il confronto a distanza tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti, eurodeputata Pd in collegamento con il talk di La7, regala qualche momento di tensione. Il giornalista e l'onorevole, come noto, hanno avuto in passato una liaison e forse qualche strascico è rimasto. La Moretti, dopo aver battagliato con Daniela Santanchè e Gianfranco Vissani (uscendone con parecchi insulti sul groppone, per la verità), ha chiesto al conduttore nuovamente la parola. La pubblicità però incombe e Giletti è costretto a negarle la cortesia.

"Basta cazz***, deve stare zitto". Giletti sbotta contro De Luca: in diretta la più dura delle lezioni al piddino

A questo punto la Moretti perde la calma, abbandona il formale "lei" con il padrone di casa e passa a un "tu" molto più aggressivo: "Vabbè, ma parli solo tu!". La regia sfuma, si va in pubblicità ma prima i telespettatori fanno in tempo a sentire la risposta di Giletti: "Sai come è, sono ancora il conduttore della trasmissione...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.