Gigi Proietti, Barbara D'Urso scossa in diretta a Live: "Ho ricevuto una brutta notizia"

"Ho ricevuto una brutta notizia". Barbara D'Urso annuncia così, visibilmente scossa, il ricovero di Gigi Proietti in terapia intensiva a Roma. A Live Non è la D'Urso va in scena, in diretta, il dramma dello spettacolo italiano. Proietti è il mito del teatro, del cinema e della tv e col suo talento istrionico e la simpatia umana ha segnato le sorti del grande e piccolo schermo negli ultimi 60 anni. "Avrei voluto fare gli auguri per i suoi 80 anni a Gigi Proietti un grande, grandissimo attore che noi abbiamo. È ricoverato in gravi condizioni", spiega la D'Urso.

Non poteva sapere che l'attore romano non si sarebbe mai più ripreso e che da lì a poche ore sarebbe morto nel letto di una clinica romana in cui era ricoverato da giorni per gravi problemi cardiaci. Era sotto osservazione da 15 giorni, ma le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poche ore. A ricordare Proietti, oggi, praticamente tutta Italia, dal Quirinale e la politica fino ai colleghi che ne hanno accompagnato le imprese quotidiane.

