Gigi Proietti, Giancarlo Magalli in lacrime in diretta a I Fatti vostri: "Lo siamo sempre stati", straziante

Anche Giancarlo Magalli è in lacrime per Gigi Proietti. Il grande attore romano è morto a 80 anni e lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. Ai Fatti vostri lo storico conduttore Rai partecipa al lutto, affranto, aprendo la puntata con queste parole commosse: "Una perdita per lo spettacolo tutto, oltre a essere per alcuni la perdita di un grande amico e di un compagno di lavoro. Eravamo amici anche nella vita, lo siamo sempre stati".

"Io ho lavorato con lui proprio in questo studio: facevamo Club 92", ricorda. Come tanti colleghi, anche Magalli ha per Proietti solo parole al miele: "Ha lavorato talmente tanto e talmente bene che non c’è regista o cameramen che non abbia avuto da lui qualche cosa".

