Gigi Proietti, Eleonora Daniele e Renzo Arbore in lacrime a Storie italiane: "Chiudiamo in silenzio"

Francesco Fredella 02 novembre 2020 a

a

a

Una giornata difficile però tutti. La morte di Gigi Proietti fa piangere il mondo della tv, cinema e teatro. Anche Renzo Arbore si commuove quando interviene a Storie italiane con Eleonora Daniele su Rai1. "Sono sotto choc", racconta Arbore. "Era un grande amico. Appena si faceva qualcosa si diceva la facciamo insieme. Veniamo dai night club" e racconta che entrambi avevano lo stesso repertorio, Proietti si esibiva a Roma, Arbore a Napoli, condividevano le stesse canzoni a memoria e poi quando si incontravano "scattava un’alchimia", conclude. Un filo di voce. Trattiene le lacrime. E' una giornata difficilissima per tutti i personaggi dello spettacolo.

"Quando mi disse: Se parlo con uno di sinistra..'". Feltri e il ricordo di Proietti, un solo parola: "Un genio"

La Daniele, con il suo Storie italiane, è una delle prime giornaliste ad occuparsi della morte di Proietti in diretta con tanti ospiti. Una puntata che conduce con una spada nel cuore. Un dolore, quello per la morte del maestro Gigi, che addolora tutti. "Chiudiamo in silenzio", dice la giornalista padovana. Così, parte la sigla. Finisce Storie italiane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.