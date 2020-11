Pomeriggio 5, "ma hai capito quanto è grave?": risatina sbagliata, Barbara D'Urso picchia duro su Eleonora Giorgi

02 novembre 2020 a

Momenti di tensione a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. La conduttrice, infatti, ha ripreso in modo netto Eleonora Giorgi, che sorrideva mentre guardava una clip su alcuni comportamenti discutibili di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip (il figlio di Alba Parietti ha speso infatti frasi da censura nei confronti delle donne). E quel sorriso della Giorgi, come detto, ha fatto scattare la D'Urso: "Credo che Eleonora non abbia capito la gravità di quella frase perché vedo che rideva, forse non l’ha capito...". Già, Oppini aveva detto che capisce come, certe volte, alcune donne possano farti venire "la voglia di metterle le mani addosso". Da par suo, la Giorgi ha compreso e condiviso il rimbrotto: "Hai perfettamente ragione, mi scuso". Caso chiuso.

