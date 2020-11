Striscia la Notizia, tamponi in Sicilia? Un terrificante servizio, come sono ridotti gli isolani

02 novembre 2020 a

Una testimonianza drammatica sull'emergenza coronavirus in Sicilia, che arriva da Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, nella puntata trasmessa lunedì 2 novembre, parla di Covid, nel dettaglio dell'"odissea dei siciliani in attesa del tampone". Un servizio dell'inviata Stefania Petix, che ci svela il calvario a cui si devono prestare gli isolani in attesa dei tamponi. Ma non solo: attese infinite anche per l'esito dei quei tamponi. E Striscia la Notizia, introducendo il servizio, scrive: "La procedura dei sospetti casi di Covid che attendono il tampone è ormai chiara a cittadini e medici di base, almeno nella teoria". Già, non nella pratica...

Striscia, in Sicilia l'odissea dei tamponi: il servizio

