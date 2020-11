Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra fatto a pezzi: "Tappezzeria, mummia, insopportabile". Signorini, Orlando e Ruta scatenati

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

a

a

Una sfinge. No, lui si definisce una mummia. In silenzio. Massimiliano Morra guarda tutto e parla poco. E si sollevano nuovi malumori nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: da una parte Stefania Orlando, dall’altra Maria Teresa Ruta. “E’ insopportabile”, dice la giornalista. “L’acqua cheta”, ribadisce la Orlando. “Ci sono rimasto molto male per le cose che ha detto Stefania. Sono silenzioso, ma non fesso. Non mi piace parlare alle spalle e non faccio la spia che va a riferire”, puntualizza Massimiliano Morra. “Ogni volta che mi collego sei sempre seduto a guardare nel vuoto. E penso: ma Morra sta facendo il programma o fa tappezzeria?”, dice Alfonso. E rincara la dose Pupo: “Pensavo fosse uscito”. Morra va sotto processo in diretta. Ma promette di essere più presente nella casa. Vedremo.

