Grande Fratello Vip, l'orrore di Francesco Oppini: "Così ti violentano". Ma niente squalifica: pesanti accuse contro Signorini

Scandalo per le ultime dichiarazioni di Francesco Oppini contro le donne. “Lei non può venire a Verona in un posto, la violentano. Nel senso buono la disturbano. Ci sono troppe donne a rischio disturbo”, aveva detto in una chiacchierata nella casa del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5. Frasi sessiste che hanno alzato un vero polverone. E ancora peggio contro Flavia Vento: “Una che rischi di ammazzare di botte“, dice quando parla con Tommaso Zorzi ,che si dissocia. Oppini chiede scusa pubblicamente durante la puntata del 2 novembre. “Ho sbagliato. Chiedo scusa”, dice Oppini. Ma Alfonso Signorini lo avverte: “Volevamo squalificarti. Ma non accade perché hai dimostrato equilibrio”. E Oppini rimarca: “Una grande caz***”. Signorini rincara la dose: “Perché, ai presenti, non vi siete dissociati? Intanto, sui social si continua a chiedere la squalifica, che non avviene. Interrogativo logico: due pesi e due misure, rispetto ad altri concorrenti squalificati?

E Alba Parietti commenta queste uscite di Francesco in modo molto duro, chiedendo la squalifica di suo figlio. “Tagliamo corto, se Francesco ha fatto battute uscite male offendendo due signore (...). Sono frasi che non si dicono (...) soprattutto verso le donne in questi tempi. Si deve chiedere sempre scusa (...)”, scrive la Parietti sui social. E anche suo padre Franco Oppini rimarca: “Io non mi dissocio, mi incazzo”. Signorini chiude la faccenda tagliando corto: “Certi scivolone non devono avvenire più”.

