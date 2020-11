Carlo Conti, si aggravano le condizioni: "Coronavirus, una brutta bestia"

03 novembre 2020 a

Non c’è pace per Carlo Conti, positivo al coronavirus da circa una settimana e in isolamento, lontano dalla moglie e dal figlio. Il presentatore Rai ha pubblicamente ammesso che le sue condizioni di salute non sono migliorate. Inoltre se inizialmente il 59enne era del tutto asintomatico oggi i sintomi del Coronavirus si fanno sentire tutti. È stato lo stesso Conti a svelare tutto sul suo account Instagram. Dove, tra l’altro, aveva condiviso qualche giorno fa la notizia della sua positività. Sui social network ha poi anche mostrato pure un biglietto lasciato dalla moglie costretta a separarsi momentaneamente dal marito e dal figlio di sei anni. A questo punto non è chiaro se Conti riuscirà a condurre la prossima puntata di Tale e Quale Show da casa come fatto lo scorso venerdì 30 ottobre. Al suo posto potrebbe esserci ancora Giorgio Panariello. Nessun altro membro del programma Rai è stato contagiato. Dopo la fine di Tale e Quale Show Conti è atteso allo Zecchino d’Oro, di cui è direttore artistico da tempo. Conti dovrebbe presentare pure una puntata della nuova edizione in coppia con la conduttrice di quest’anno, Mara Venier.

