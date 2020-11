X-Factor, Alessandro Cattelan positivo al coronavirus: salta la conduzioni? Le ipotesi sul sostituto

03 novembre 2020 a

a

a

Alessandro Cattelan è positivo al coronavirus. Il popolare conduttore di XFactor, adesso a casa in isolamento, ha comunicato il risultato del test in un post su Instagram. "Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta, quindi sono in ottime mani!", ha scritto Cattelan, riferendosi alla moglie e alle figlie. Ora resta da capire cosa succederà al talent show di Sky, che giovedì scorso è entrato nella fase dei Live. La prossima puntata, in programma il 5 novembre, è stata confermata. Le ipotesi sono due: o la conduzione avverrà da casa, così come ha fatto Carlo Conti con Tale e Quale Show; o Cattelan sarà sostituito da qualcun altro fino al suo rientro in studio. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, i nomi dei possibili sostituti sono quelli di Lodovica Comello, conduttrice di Italia's Got Talent, Daniela Collu, conduttrice di Hot Factor, Enrico Papi, conduttore di Name That Tune e Alessio Viola, conduttore di Ogni Mattina.

Si aggravano le condizioni di Carlo Conti, quel "bigliettino" che spaventa: "Coronavirus, una brutta bestia" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.