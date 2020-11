Grande Fratello Vip, voci clamorose su Cristiano Malgioglio: impensabile cambio in corsa?

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

Tanto tuonò che piovve. E la Rete boccia, in modo netto, gli opinionisti del Grande Fratello vip: Pupo e Antonella Elia. Se ci fosse stato Cristiano Malgioglio avrebbe asfaltato Francesco Oppini, che si è comportato malissimo nei confronti di Dayane Mello e di Flavia Vento con frasi sessiste. Nessuna squalifica per lui, che ha chiesto scusa in diretta. Perdonato in diretta su Canale 5 da Alfonso Signorini. La Elia, che non ha perso occasione per attaccare la Brandi, non ha detto mezza parola dopo le fasi choc di Oppini (a cui ha dato torto anche Alba Parietti e Oppini senior). Adesso, giunge un’indiscrezione choc alle nostre orecchie: Malgioglio potrebbe sostituire i due opinionisti? Sembra una voce abbastanza accreditata negli ambienti televisivi . I social, in queste ore, sono praticamente impazziti dopo la spifferata. Malgioglio, però, non risponde al telefono e non conferma nulla. Si tratterebbe, se l’indiscrezione fosse vera, di un vera bomba ad orologeria. Pronta a scoppiare.

