Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini travolto dall'ultimo dpcm: cancellata la 2° regia, scattano le censure

Il coronavirus e l'ultimo dpcm si abbattono anche sulla casa del Grande Fratello Vip. Infatti, per ridurre il personale di presidio e tutelare la salute dei collaboratori che lavorano al programma, la produzione ha deciso di cancellare la seconda regia. I telespettatori, che d'ora in poi vedranno una sola regia, non hanno reagito bene alla notizia. Già ieri 4 ottobre, per esempio, il pubblico non ha potuto seguire la crisi emotiva di Tommaso Zorzi che è sparito dalle inquadrature. Ma questo potrebbe non essere l'unico cambiamento per la trasmissione. Non si sa, infatti, se Alfonso Signorini continuerà a condurre da Cinecittà in Roma o se invece lo farà da Milano, dove abita, dopo che il governo ha inserito la Lombardia nella fascia a più alto rischio, quella rossa. Durante la prima ondata di coronavirus, Signorini si ritrovò a condurre le puntate dallo studio di Quarto Grado a Milano. Visto che anche adesso in Lombardia c'è il divieto di spostarsi e circolare, il conduttore del GfVip potrebbe essere costretto a lavorare nella città milanese.

