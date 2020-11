Amici, arriva Lorella Cuccarini? Voci sul clamoroso colpaccio a Mediaset: lo "zampino" dietro all'operazione

05 novembre 2020 a

a

a

L'indiscrezione corre in tv: Lorella Cuccarini potrebbe essere la nuova insegnante della prossima edizione di Amici, lo storico talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Insomma, una collocazione di tutto rispetto dopo la cacciata da La vita in diretta di Rai 1. La voce viene rilanciata dal settimanale Oggi, che aggiunge che dietro la scelta ci sarebbe anche un suggerimento di Maurizio Costanzo, marito della De Filippi e amico di vecchia data della Cuccarini. Conferme ufficiali ancora non ce ne sono, il programma dovrebbe iniziare a metà novembre. Teoricamente, la Cuccarini stava cercando un accordo con Stefano Coletta per la conduzione dello Zecchino d'Oro. E ora? Chi la spunterà? Rai o Mediaset? Non ci resta che aspettare.

"Sarebbe interessante ricevere una risposta". La Cuccarini a muso duro contro il governo: numeri alla mano, ora come li spiegano?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.