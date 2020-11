Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e la frase choc sulla madre di Zorzi: "Che razza di...", caos nella casa

05 novembre 2020 a

Ancora una frase scomposta, per Patrizia De Blanck al Grande Frtello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Si parlava di Tommaso Zorzi, il quale diceva di essere triste per aver visto, da che è iniziato il reality, solo una volta sua madre, appunto. E ancora, Zorzi ha aggiunto di aver saputo che la signora si sia più volte rifiutata di entrare nella casa per fargli una sorpresa. E tanto è bastato alla contessa per prodursi in una sorta di sentenza. Parlando della vicenda con gli altri concorrenti, ha spiegato di non comprendere la donna: "Ma che razza di madre...", ha tuonato. Parole decisamente poco carine che non sono piaciute, affatto, al pubblico a casa, che sui social ha iniziato a bersagliare in modo pesante la contessa. E chissà cosa ne pensa Zorzi...

