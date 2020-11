Mattino 5, il dramma di Arianna David sconvolge Federica Panicucci: "Non funziona così, si denuncia prima"

05 novembre 2020 a

A Mattino 5, su Canale 5 oggi, giovedì 5 novembre, Federica Panicucci, come promesso nei giorni scorsi, ha dedicato l'ultimo segmento della trasmissione ad Arianna David, che in una puntata aveva parlato delle violenze subite in passato da un suo ex. La David ha raccontato il suo dramma, aggiungendo di voler dare speranza alle donne che subiscono orrori simili. E ancora, ha spiegato di essersi accorta che il suo uomo era la persona sbagliata già dopo tre mesi di relazione, ma di averlo denunciato solo dopo tre anni. Circostanza che ha stupito la Panicucci, che ha commentato: "Io mi meraviglio che tu non abbia denunciato prima. Non è così che deve funzionare". Però, la Panicucci, ha poi riconosciuto che la mancanza di lavoro e autonomia, oppure la solitudine, possono spingere le donne che subiscono delle violenze al silenzio "perché sembra tutto insormontabile", ha concluso.

