Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti: "Lockdown politici? Com'è nata la polemica tra Conte, Salvini e i governatori"

“Questo scaricabarile è sconcertante. Se i governatori sanno tutto e hanno sempre parlato con l’esecutivo, perché invece dicono di essere all’oscuro di tutto? Siamo dinanzi a lockdown politici?”. Così Lilli Gruber a Otto e Mezzo si è rivolta ad Alessandro Sallusti, che ha offerto la sua opinione sull’argomento. “Ogni scelta è politica”, ha esordito il direttore de Il Giornale che ha poi aggiunto: “Però io credo che bisogna essere onesti e coerenti. In molti ci siamo lamentati per settimane che il governo non aveva fatto nulla: ecco, adesso ha deciso. Uno può non essere d’accordo, però intanto lo ha fatto e ora noi cittadini dobbiamo per prima cosa rispettare le nuove misure”. Poi Sallusti è entrato più nel dettaglio di una polemica che ha definito “un po’ stucchevole”, nonché figlia di due cose: “Innanzitutto della sfiducia nei confronti della leadership di Giuseppe Conte. Angela Merkel ha preso decisioni analoghe e nessuno si è permesso di fare polemica. Inoltre credo che i governatori stiano facendo questa protesta perché non sono soddisfatti dei ristori e dei risarcimenti: una regione che chiude deve essere sostenuta come Dio comanda, ad oggi - ha chiosato Sallusti - non sappiamo come verrà fatto”.

