GF Vip, Francesco Oppini "salvato". L'autore contro SignorinI? "Non si vergogna di farlo così a c***o?"

06 novembre 2020 a

a

a

Bufera al Gf vip dopo le frasi sessiste di Francesco Oppini. “Andava squalificato”, tuona un autore. E sembra un attacco a Signorini, che ha salvato il figlio dell Parietti. La bufera scoppia quando l’ex autore del Grande Fratello, Gian Maria Tavanti, tuona sui social: “Ma chi decide (e io un’idea di chi sia ce l’ho, e non sono gli autori) non si vergogna di farlo così a c***o e di dare un esempio così sbagliato di applicazione della giustizia”

"Ho chiesto la sua squalifica". Alba Parietti, un terremoto al GF Vip: perché vuole far uscire suo figlio Francesco Oppini

Nei giorni scorsi anche Denis Dosio (squalificato) e Salvo Veneziano (ex concorrente squalificato nella scorsa edizione) hanno attaccato il conduttore. La Parietti ha chiesto la squalifica di suo figlio senza fare sconti. “Il GF Vip ha saltato il fosso, si è tolto la maschera dell’imparzialità per vestire l’abito dell’arbitrio. Un motivo in più per non vederlo”, ha detto. Ed anche Franco Oppini, padre di Francesco, lunedì scorso a Pomeriggio5 non ha fatto sconti. “Francesco ba sbagliato. Quando uscirà gli parlerò da uomo a uomo”, ha detto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.