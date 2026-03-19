Gf Vip, Sonia Bruganelli asfalta Selvaggia Lucarelli: "Non ero io a volere il suo posto"

Sonia Bruganelli non le manda a dire. Questa volta nel mirino ci finisce Selvaggia Lucarelli. Proprio quest'ultima ha preso il posto dell'ex moglie di Paolo Bonolis al Grande Fratello Vip. Un obiettivo già anticipato dalla stessa Lucarelli che ai tempi disse che Bruganelli aveva provato a prenderle a sua volta il posto su Rai 1: "Provò a prendere il mio posto a Ballando con le stelle con i suoi agganci". Da qui la 'vendetta'?

A chiedere conto dell'accaduto alla diretta interessata ci ha pensato una ragazza su X. La giovane ha chiesto a Sonia di esprimere una sua opinione sull’approdo della Lucarelli su Canale 5, che già nella prima puntata ha avuto un acceso scontro con Alessandra Mussolini. Bruganelli ha quindi colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina neppure troppo velata a quest’ultima: "Che, evidentemente, non ero io che volevo prendere il suo posto".