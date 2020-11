Storie italiane, Alessandra Mussolini preoccupata per la gara di Ballando con le stelle: "Pericolosa?"

Francesco Fredella 06 novembre 2020 a

Preparatevi a vedere una presa difficilissima. Quindi una gara molto impegnativa a “Ballando con le stelle”. Alessandra Mussolini ed il suo ballerino, Maykel Fonts, stanno preparando la super sfida di domani. E a Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele, l’ex parlamentare svela di essere preoccupata per la prova di domani sera. Si tratta di una presa che tecnicamente viene chiama “sciarpa” e che per una ballerina non professionista potrebbe essere difficilissima. Ma la Mussolini, che ha grinta da vendere, preferisce rischiare allo stop. Non si ferma di sicuro di fronte al pronostico di una sfida difficile, impegnativa, entusiasmante. “E’ davvero pericolosa? Dimmi la verità”, chiede la Mussolini al suo partner di ballo durante il collegamento con la Daniele. Lui risponde: “Sì, difficile”. Sembra che la coreografia preveda un vero e proprio volo. Attimi di paura. Tensione. Alessandra ha soltanto una giornata piena per mettere a punto tutto.

