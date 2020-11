Gerry Scotti col coronavirus: "Se le cose andranno bene...". Inquietante anticipazione: terremoto Chi vuol essere milionario?

Francesco Fredella 06 novembre 2020 a

Da quando Gerry Scotti ha reso pubblica la notizia del Covid si susseguono voci sul turn over a Chi vuol essere milionario?. Il game di Canale5, da oltre 20 anni condotto dallo zio Gerry, sembra che si fermerà. Nessun avvicendamento. In una recente intervista a DiPiù il conduttore dice: “Se le cose andranno per il verso giusto spero di continuare a registrare in tranquillità almeno Caduta Libera”. La fine di Chi vuol essere milionario, invece, è fissata per il 12 novembre. “Posso dire di essere fortunato perché è sopportabile” continua Gerry Scotti. “Temo che prima o poi tutti ce lo prenderemo anche se pensiamo che non ci capiterà mai”. La notizia certa è che a Mediaset nessuno sostituirà, per ora, Gerry nei game.

