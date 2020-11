Tale e Quale Show, Carlo Conti in ospedale per coronavirus. Dalla Rai il segnale clamoroso e inatteso

06 novembre 2020 a

In attesa che Carlo Conti guarisca dal coronavirus, la Rai ha deciso di intervenire sul palinsesto prolungando di una settimana la messa in onda di Tale e Quale Show. Il quale quindi sarà trasmesso fino a venerdì 20 novembre, probabilmente proprio per permettere al conduttore di rientrare almeno per un’ultima puntata. Il debutto di Antonella Clerici con The Voice Senior è quindi stato rimandato di una settimana: una sorta di “regalo” a Conti che sta vivendo un momento difficile, tanto per la Clerici cambia ben poco essendo il programma già registrato, ad eccezione di semifinale e finale che invece verranno trasmesse in diretta. Intanto in attesa che Conti si rimetta presto, la conduzione di Tale e Quale Show è finita nelle mani della giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli.

