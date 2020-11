Mara Venier dimentica il collegamento con La Vita in Diretta: “Sai dov'ero?”, spiazzato Alberto Matano

06 novembre 2020 a

Mara Venier è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, anche se la conduttrice di Domenica In in realtà si è ricordata solo all’ultimo dell’impegno che aveva preso. A rivelarlo è stata lei stessa dopo i saluti con Matano: “Ero al supermercato - ha ammesso candidamente - mi ero dimenticata il collegamento con voi. Ho fatto un figurone”. Dopo questo piccolo siparietto, la Venier ha poi commentato la situazione attuale del paese, alle prese con l’emergenza coronavirus e con le nuove misure restrittive entrate in vigore proprio nella giornata di oggi, e ha espresso la sua opinione sul Natale che verrà: “Arrivare alle feste senza abbracci mi riempie di tristezza. Un Natale lontano dai nostri affetti sarebbe molto triste”. Poi sulle telefonate quotidiane con Matano: “Sono piene di preoccupazione e penso che anche tutti gli italiani siano preoccupati”.

