Pomeriggio 5, Barbara d'Urso: “Non sei casta”, brutalizza l'ospite per questo gesto in studio

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha avuto anche Soleil Sorge tra i tanti ospiti che si sono alternati durante la trasmissione. Con l’ex di Uomini e Donne c’era in studio anche Flavia Vento che, tra le altre cose, ha rivelato di essere casta ormai da diversi anni: a Soleil è scappato da ridere e la d’Urso l’ha immediatamente beccata, decidendo di lanciarle una frecciatina. “Soleil, perché ridi sulla castità? Tu sicuramente non sei casta…”, ha affermato la conduttrice di Pomeriggio 5, senza però smuovere più di tanto la Sorge, che ha risposto così: “Io provengo da una famiglia molto religiosa, però ammetto di non comprendere la castità”. Dopo questo siparietto simpatico, la d’Urso ha mandato in onda una clip in cui Soleil ha avuto un duro scontro con Paolo Brosio durante una vecchia edizione de L’isola dei famosi: secondo lei Brosio sarebbe colpevole di spettacolarizzare la preghiera a favore di telecamere.

