Eredità, Flavio Insinna e la bestemmia in studio: "È porca". Retroscena: com'è andata veramente

"È ‘porca’ in una esclamazione". Flavio Insinna a L'Eeredità sfiora la gaffe del secolo. Un imbarazzo per Raiuno, in fascia protetta, che avrebbe rischiato di trascinare nella polvere conduttore e autori del quiz del preserale della tv ammiraglia di viale Mazzini. La concorrente ascolta basita, Insinna appare perplesso. Siamo sull'orlo della bestemmia. A meno che...





"Rischio di una bestemmia in studio, liquidato tutto con un sorrisino". Insinna e la Rai nel mirino: in diretta questa parola

Maurizio Costanzo, nella sua rubrica su Nuovo Tv, spiega come potrebbero essere andate veramente le cose in studio: "Penso che gli autori e un conduttore esperto come Flavio Insinna lo abbiano calcolato e avrebbero trovato una soluzione di sicuro". D'altronde, lo show non va in diretta e ci sarebbe stato spazio per una censura al momento opportuno. Secondo Costanzo "è stato chiaro l’intento del programma, ovvero mettere un pizzico di pepe e suspense in video. Il fatto che si tratti di un programma registrato facilita il compito di chi deve gestire eventuali incidenti". Ora tutti più tranquilli?

