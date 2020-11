Ballando con le Stelle, il giudice Guillermo Mariotto svela: "All'inizio il panico totale..."

07 novembre 2020 a

“All’inizio c’è il panico totale, l’ansia da prestazione”. Il giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, ha rivelato che aria tira nella trasmissione di Milly Carlucci poco prima dell’inizio delle singole sfide. “Dopo la fase iniziale, i concorrenti iniziano a prendere confidenza e si lasciano andare. A questa segue la fase che io chiamo sindrome di Fred Astaire e Ginger Rogers”, ha detto in un’intervista al quindicinale Ora. Continuando con il suo retroscena, Mariotto ha spiegato che quando parte la musica, “i concorrenti si lanciano, convinti di essere ballerini provetti”. Aggiungendo, poi: “Questo per me è il momento più divertente”. L’ultima fase, infine, è quella in cui si ha solo voglia di vincere. Il giudice poi ha parlato anche del suo lavoro all'interno del programma, dove spesso dà dei pareri estremi, ma mai banali: “Do giudizi forti, ma so anche chiedere scusa”.

